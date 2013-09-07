«نادي دبي للصحافة» منصة الارتقاء بالإعلام الإماراتي

يمثل نادي دبي للصحافة الذي تأسس في عام 1999 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، منصة حيوية للصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي للنقاش والحوار والتباحث في أهم القضايا ذات الصلة بالحياة اليومية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويقوم نادي دبي للصحافة بدور محوري في دعم وتطوير قطاع الإعلام على الصعيد الإقليمي من خلال إطلاق مبادرات متفردة مثل: منتدى الإعلام العربي، وجائزة الصحافة العربية، وتقرير نظرة على الإعلام العربي، كما يقوم النادي بدوره بشكل دوري استضافة نخبة من المتحدثين وكبار الشخصيات للتواصل مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، إضافة إلى الصحافيين الزائرين.

ويساهم كونه عضوا مؤسسا في اتحاد نوادي الصحافة العالمية، في تأسيس منتدى حيوي لتبادل المعلومات والأفكار مع أعضاء نوادي الصحافة حول العالم.

كما ينظم النادي اللقاءات الصحافية التي توفر فرصاً للتواصل وتبادل الأفكار، كما تفتح مجالات واسعة للحوار بين صناع الأخبار ووسائل الإعلام. إضافة إلى اللقاءات مع الكتاب التي تأتي في إطار جهود النادي ليس فقط لإشراك الكتاب في نقاشات مفتوحة وجادة مع القراء وممثلي وشائل الإعلام ولكن أيضاً لنشر ثقافة القراءة واحترام الكتب والكتاب.

وتستضيف هذه اللقاءات كتاباً من مختلف المدارس والاتجاهات مما يساهم بشكل إيجابي وبناء في تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار وينظم، بالإضافة إلى النشاطات التي يقوم عليها نادي دبي للصحافة دورياً بإقامة ندوات وورش عمل تبحث في العديد من القضايا المتعلقة بالواقع السياسي والاجتماعي، قطاعات الأعمال والتعليم وتكنلوجيا المعلومات والإعلام والثقافة.

ولا تقتصر أهداف نادي دبي للصحافة على تعزيز المهارات المهنية للصحافيين في المنطقة، وإنما تتجاوز ذلك لإطلاق مبادرات وتنظيم فعاليات ترفيهية للأعضاء وعائلاتهم بما في ذلك رحلات السفاري، والمجالس الرمضانية، والمهرجانات الثقافية والجولات التراثية.

ويدرك النادي أن مثل هذه الفعاليات تتيح الفرصة أمام الأعضاء للتمتع بأجواء مرحة بعيدا عن ضغوطات العمل اليومي، وفي الوقت نفسه تفسح مجالات واسعة أمامهم لتعزيز روابطهم مع النادي وإقامة علاقات اجتماعية فيما بينهم.

تعاون

تقول منى بوسمرة مديرة نادي دبي للصحافة، إن النادي يتمتع بالعديد من العلاقات المميزة والشراكات الاستراتيجية مع مجموعة من المؤسسات والمبادرات الرائدة، التي تتقاطع مع عمله ومهماته، خصوصاً ذات العلاقة بالمشاريع الإعلامية المحلية والعربية. كما يواصل النادي جهوده أيضاً في تعزيز التعاون مع الاتحادات والنقابات والكيانات الصحافية والسفارات والقنصليات العربية والأجنبية على مختلف الأصعدة: الثقافية والاجتماعية والإعلامية.

مشاركة تطوعية

كما تشير بوسمرة إلى حرص نادي دبي للصحافة على إشراك طلبة الإعلام في كافة مراحل تنظيم منتدى الإعلام العربي وجائزة الصحافة العربية، وذلك بهدف تعميم الفائدة وتكريس مفهوم العمل التطوعي والجماعي لدى الأجيال الشابة، ومن أجل منحهم الفرصة للتواصل المباشر مع الإعلاميين لكسب التجربة والخبرة العملية، حيث يستقطب النادي سنويا أكثر من 60 متطوعاً إماراتياً يشاركون فريق العمل في تنظيم الفعاليات.

جوائز وحصاد

حصد نادي دبي للصحافة منذ إطلاقه العديد من الجوائز، وتم تكريم فريق العمل في أكثر من محفل من قبل نخبة من المؤسسات العربية والدولية المحلية والإقليمية، ومن بين أبرزها كانت جائزة الإبداع الإعلامي التي منحته إياها مؤسسة الفكر العربي ضمن الدورة الرابعة لجوائز الإبداع العربي للعام 2010. وقد منحت هذه الجائزة لنادي دبي للصحافة تقديراً لعطاءاته.