إدارة المالية في وزارة الداخلية تكرّم موظفيها المتميزين

كرّم العميد سعيد سالم الحنكي، مدير عام المالية والخدمات المساندة بوزارة الداخلية، في مكتبه، عدداً من الموظفين المدنيين والعمال المتميّزين العاملين في الإدارة العامة للمالية والخدمات المساندة بالوزارة، تقديراً لجهودهم في القيام بالمهام والأعمال الموكلة إليهم على أكمل وجه.

وأكد العميد الحنكي أن التكريم يأتي بناءً على توجيهات القيادة الشرطية، تحفيزاً للمتميّزين والمخلصين في عملهم، على بذل المزيد من الجهد والعطاء، إيماناً منها بأن ذلك يشكل دافعاً لجميع العاملين للقيام بالمهام والواجبات الموكلة إليهم على أكمل وجه.

وأثنى العميد الحنكي على المكرمين ودورهم في تطوير العمل، ورفع معدلات الجودة والتميز، مشدداً على ضرورة الاستمرار على نهج التميز، لتحقيق أهداف الإدارة العامة وتأدية رسالتها، تجسيداً للاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية، والوصول إلى المستويات المتقدمة والأهداف المنشودة للأداء الشرطي المتميز. «الرضا الوظيفي والأداء المتوازن»

احتفل قسم التدريب الفني في الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات بوزارة الداخلية، بتخريج دورة أساليب التحفيز وقياس الرضا الوظيفي، ودورة بطاقة الأداء المتوازن، اللتين نظمهما القسم بمشاركة "44" منتسباً ومنتسبة من صف الضباط والأفراد والمدنيين والعنصر النسائي في مختلف إدارات وزارة الداخلية.

حضر الحفل العقيد صلاح أحمد مريش، مدير إدارة الدعم الفني، والمقدم عيسى أحمد جاسم رئيس قسم التدريب الفني بالإنابة، وعدد من الضباط في الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات. وهنأ العقيد مريش الخريجين، وحثهم على مواصلة الدراسة، وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعمل، مؤكداً حرص القيادة الشرطية على الاستمرار في عقد مثل هذه الدورات التي تهدف إلى رفع كفاءة جميع العاملين في وزارة الداخلية، والارتقاء بمستوى أدائهم وتطوير العمل الشرطي، وتمنى لهم التوفيق والنجاح. وفي ختام الحفل، تم توزيع الشهادات على الخريجين.