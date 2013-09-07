راشد المعلا يشيد بالمستوى العالمي لمعرض الصيد

تفقد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أمس، المعرض الدولي للصيد والفروسية والمقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والذي يختتم أعماله مساء اليوم، وعبر سموه عن إعجابه بفعاليات معرض الصيد والفروسية وحجم التطور الذي وصل إليه في دورته الحالية ومستوى المشاركة المحلية والدولية.

واطلع سموه خلال تفقده جناح انترناشيونال غولدن غروب الإماراتية من فاضل سيف الكعبي الرئيس التنفيذي على الاتفاقية التي وقعت مع شركة بينيليه الايطالية لتوريد أسلحة وبنادق الصيد بقيمة تسعة ملايين وثلاثمائة ألف درهم، وهي الصفقة الأعلى في تاريخ معرض الصيد والفروسية، وأشاد سموه بدور الشركات الاماراتية في هذا المجال وموقعها على الساحة الدولية وبالتالي ترسيخ مكانتها مقراً للتصنيع العالي الجودة.

إلى ذلك زار الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان أمس فعاليات المعرض، وتجول الشيخ هزاع والشيخ ياس في أجنحة المعرض الذي يعد من بين أشهر المعارض الدولية في مجال الصيد والفروسية ويقصده آلاف الزوار من مختلف أنحاء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي حيث شاهدا أحدث منتجات ومستلزمات الصيد والأسلحة والذخائر وزارا أجنحة بعض الجهات المشاركة من بينها هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة ومهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية وعددا من أجنحة الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال الصيد والفروسية والأسلحة والمعدات في هذا المجال.. كما حضرا جانبا من مزاينة الإبل التى تقام ضمن فعاليات المعرض.

إصدار

مـن جهـة ثانية أصدر مركز عين للإعـلام والتوثيق مجلداً بعنـوان "الصيد والفروسية " يوثق مسيرة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منذ انطلاق دورته الأولى عام 2003 وحتى الدورة الحادية عشرة المقامة حالياً بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويحتوي المجلد على اصداء ما تم نشره في الصحف المحلية وكافة التحقيقات والتغطيات الإعلامية والمقالات والدراسات وزيارات الوفود للمعرض خلال دوراته الماضية.

وأكد مدير مركز عين للإعلام والتوثيق حسن بحمد أن إصدار هذا المجلد يأتي في إطار حرص المركز على توثيق فعاليات معرض الصيد والفروسية الذي أصبح تقليداً سنوياً وأحد أهم الأنشطة الدورية في الإمارات.