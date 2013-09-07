أمير قطر يبحث مع وفد الكونجرس تطورات الأوضاع في المنطقة

كتب : الأناضول منذ 22 دقيقة

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، بقصر البحر مساء أمس، وفدا من الكونجرس الأمريكي، وذلك عقب وصوله إلى الدوحة قادما من القاهرة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إنه تم خلال المقابلة بحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ووصل وفد مجلس النواب (الغرفة الأدنى في الكونجرس) إلى الدوحة عقب زيارة قصيرة إلى القاهرة، بحث خلالها الوفد مع مسؤولين مصريين التطورات الإقليمية والدولية والأوضاع التي تمر بها مصر حاليا.

ويضم الوفد 8 أعضاء بالكونجرس، برئاسة السيناتور دنا رهور أباشير رئيس اللجنة الفرعية لشؤون أوروبا وآسيا بلجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب.