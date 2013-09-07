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"الجيش الحر" ينسحب من بلدة "معلولا" السورية

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"الجيش الحر" ينسحب من بلدة "معلولا" السورية "الجيش الحر" ينسحب من بلدة "معلولا" السورية

كتب : أ ش أ منذ 22 دقيقة

أعلن الائتلاف السوري المعارض، انسحاب الجيش الحر من بلدة "معلولا" ذات الأغلبية المسيحية التاريخية الواقعة شمال دمشق، بعد أن دخلوها لفترة وجيزة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الائتلاف قوله "إن المسلحين مكثوا في البلدة بضع ساعات ولكنهم لم يعتدوا على أي كنيسة أو دير".

وسلط القتال قرب "معلولا" الضوء على الوضع الحرج للأقلية المسيحية في سوريا، فعندما اندلعت الانتفاضة ضد نظام حكم الرئيس بشار الأسد في مارس 2011، اتخذ الكثير من المسيحيين جانب الحذر وحاولوا تجنب الانضمام إلى أي من المعسكرين.

ويخشى الكثير من المسيحيين من أن يستهدفهم المجاهدون السنة الذين يدعون إلى تأسيس دولة إسلامية في حال سقوط نظام الأسد، كما فعلوا في العراق عقب الغزو الامريكي عام 2001.

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