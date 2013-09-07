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وزيرة الصحة تصدر حركة تنقلات محدودة بين قطاعات الوزارة

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وزيرة الصحة تصدر حركة تنقلات محدودة بين قطاعات الوزارة وزيرة الصحة تصدر حركة تنقلات محدودة بين قطاعات الوزارة

أصدرت الدكتورة مها الرباط وزير الصحة والسكان، حركة تنقلات محدودة بين قطاعات الوزارة، وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ليلة الجمعة، إن الحركة شملت تنقل رؤساء هيئات الإسعاف والأمانة الصحية المتخصصة ومديرية الصحة بالقاهرة.

وأوضح أن الحركة شملت انتداب الدكتور أحمد الأنصارى رئيساً لهيئة الإسعاف المصرية بدلاً من الدكتور محمد سلطان، فيما تم انتداب الدكتور محمد سلطان رئيس الإدارة المركزية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار إلى أنه تم انتداب الدكتور أحمد محيى وكيلاً للوزارة بمديرية الصحة بالقاهرة، والذى كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

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مصر 365