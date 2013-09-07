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مسئول الطلاب بـ"6 إبريل": سنحاول التوافق مع جميع القوى السياسية بالجامعات

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مسئول الطلاب بـ"6 إبريل": سنحاول التوافق مع جميع القوى السياسية بالجامعات مسئول الطلاب بـ"6 إبريل": سنحاول التوافق مع جميع القوى السياسية بالجامعات

قال عماد عبد الحميد، مسئول الطلاب بحركة 6 إبريل، إنهم سيحاولون قدر المستطاع التوافق مع جميع القوى السياسية بالجامعات بمختلف انتماءاتها على وثيقة شرف للتعامل مع المظاهرات والاحتجاجات داخل الجامعة.

ورفض عماد، قرار المجلس الأعلى للجامعات بإعطاء الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإدارى بالجامعات، قائلا: "نحن كطلاب أشد حرصا من الجميع على سلامة وأمن جامعاتنا".

وأضاف عماد لـ"كايرو دار"، أن صدور مثل هذا القرار لن يحل المشاكل المتوقع حدوثها فى الجامعات العام المقبل، بل سيزيد من هذه المشاكل، وأن الطلاب كعنصر مجتمعى يستطيع أن يتفادى أعمال العنف والتصادم أثناء عملية التعبير عن الآراء داخل الحرم الجامعى.

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مصر 365