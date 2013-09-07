"التحالف الشعبى" يطالب بالإفراج عن الناشط هيثم محمدين

أدان حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، قيام أجهزة الأمن، مساء الخميس، بإلقاء القبض على الناشط السياسى بحركة الاشتراكيين الثوريين، والمحامى العمالى هيثم محمدين، أثناء توقفه فى أحد الكمائن وهو فى طريقه إلى محافظة السويس لمقابلة موكليه من العمال.

أكد الحزب، فى بيان له اليوم، السبت، على رفضه لهذا الإجراء التعسفى الذى تعرض له هيثم محمدين، والاتهام الذى وجه له بانتمائه إلى تنظيم سرى، مضيفاً أن هذه هى ذات الاتهامات التى كانت تلاحق النشطاء السياسيين فى عهد نظام مبارك، وكان من المفترض أن تتوقف الأجهزة الأمنية عن هذه الممارسات التى كانت من أحد الأسباب الرئيسية لخروج الشعب المصرى يوم 25 يناير 2011.

حذر البيان، من محاولة الأجهزة الأمنية استخدام الأوضاع السياسية الراهنة لاستعادة هذه الممارسات القمعية وغير المهنية.