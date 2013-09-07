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جدل حول مضادات تجلط الدم الجديدة وآثارها على الصحة

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جدل حول مضادات تجلط الدم الجديدة وآثارها على الصحة جدل حول مضادات تجلط الدم الجديدة وآثارها على الصحة

عرض فى "مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب الذى عقد مؤخرا فى العاصمة الدانمركية "كوبنهاجن" الدراسات السلبية التى أجريت على بعض عقاقير تجلط الدم التى تأخذ عبر الفحم ومدى تأثيرها على مرضى القلب رغم ارتفاع أسعارها.

كما تمت مناقشة الدراسة الدولية التى قارنت بين عقار "دابيجاتران"، والمضاد لفيتامين " ك" لدى المرضى الذين يحملون الصمام الكهربائى أو الإلكترونى الذى يفتح تلقائيا عند ازدياد الضغط، فتبين أن له آثارا جانبية مثل النزيف والحوادث الأخرى مما آثار جدلا واسعا بين المشاركين فى المؤتمر لمعرفة مدى فاعلية هذه العقاقير على مرضى القلب.

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مصر 365