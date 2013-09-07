الرياضة تقى الرجال من مرض "الصرع"

تنصح أحدث الأبحاث الطبية بأهمية مزاولة الرجال للرياضة بصورة منتظمة، لتقيهم من مخاطر الإصابة بنوبات الصرع فى وقت لاحق من حياتهم.

حيث ورد فى العدد الأخير من دورية "علم الأعصاب"، أن الباحثين السويديين قاموا بتحليل اللياقة البدنية لأكثر من 1,17 مليون جندى عسكرى فى السويد، خضعوا لاختبارات قياس لياقتهم البدنية ومدى كفاءة الأوعية الدموية عند التحاقهم بالخدمة فى سن الثامنة عشرة، ثم جرى تقييم لاحق للمشاركين حول مدى انتشار إصابتهم بالصرع على مدار فترة امتدت 25 عاما ليتم خلالها تشخيص نحو 6,796 ألف رجل يعانون من تلك النوبات.

وقد كشفت نتائج الدراسة أن الشباب الذين يتمتعون بمستوى عال من اللياقة البدنية كانوا أقل عرضة بنسبة 79% للإصابة وتطور مرض الصرع فى وقت لاحق من حياتهم بالمقارنة بأقرانهم الذين لا يتمتعون بمستوى لياقة بدنية عال.

وأشارت الدراسة المنشورة إلى أن الرياضة تقلل من نسبة الإصابة بمرض الصرع لأنها تحمى المخ وتكون خلايا عصبية احتياطية كما تساعد فى سهولة تدفق الدورة الدموية لكافة أجهزة الجسم والخلايا ومن ثم العمل على الحافظ على كفاءتها.