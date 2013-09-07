أستاذ ميكروبيولجى يوضح الطرق الصحيحة لشراء اللحوم

قال الدكتور محمد عرفة أستاذ الميكروبيولجى، ورئيس معهد علوم الحياة فرع شمال أفريقيا، إنه يجب اتباع ومعرفة الطرق الصحيحة عند شراء اللحوم والخضروات من السوبر ماركت، موضحا أنه يجب عند شراء اللحوم التأكد من وجود ختم الهيئة البيطارية على اللحم، ويكون القوام متماسكا ولونه ناصعا، فمثلا إذا كان لحم كندوز يكون اللون أحمر غامقا نتيجة لتواجد كمية من الهيموجلوبين واللحم البتلو، يكون اللون أحمر فاتح، لافتا أنه يجب التأكد من أن اللحوم لم تفرز عصارة كثيرة من اللحم فذلك يعنى أنها غير طازجة.

أما بالنسبة للحوم البيضاء يجب عند شرائها التأكد من تاريخ الصلاحية، أنه لا يفوت عليه 48 ساعة ويكون الشكل العام للحم متماسكا غير مترهل أو مكرمش، وبالنسبة للأسماك يجب أن تكون مبردة ومحفوظة فى درجة حرارة الثلاجة وتكون رائحتها مقبولة غير فاسدة، مشيرا أنه يجب التأكد أيضا من حفظ الخضروات وتاريخ الصلاحية وأن الأكياس تكون غير مفتوحة.

أكد أستاذ الميكروبيولجى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن عند إذابة أى منتج سواء من اللحوم أو الخضروات نتيجة لتلف الثلاجة أو الفريزر يجب طهيه وعدم تجميده مرة أخرى، لأن عند تجميده تتضاعف أعداد الميكروبات الموجودة فى المنتج الغذائى ويسبب تسمم غذائى.