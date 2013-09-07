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دراسة: الرجال أكثر عرضة للاكتئاب من النساء

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دراسة: الرجال أكثر عرضة للاكتئاب من النساء دراسة: الرجال أكثر عرضة للاكتئاب من النساء

توصلت دراسة طبية جديدة إلى أن نوبات الاكتئاب الشديد، قد تكون الأكثر شيوعا بين الرجال، عنها بين النساء، إذا ما تم تشخيص الأعراض بشكل صحيح.

وتأتى نتائج هذه الدراسة على النقيض من القاعدة المتعارف عليها منذ زمن طويل، والتى أشارت إلى أن النساء الأكثر عرضة بنسبة 70% للإصابة بالاكتئاب الشديد بالمقارنة بالرجال.

وقال الدكتور: "أندرووشتر" طبيب نفسى بجامعة "كاليفورنيا" إنه عندما يتعلق الأمر بالاكتئاب بين الرجال، فإن الكثيرين يتغاضون عن تحليله أو الغوص فى أسبابه مع الأخذ فى الاعتبار، أن بعض الأعراض قد تكون محددة بين الجنسين.

كان الباحثون قد أجروا أبحاثهم على تقييم ما يقرب من 5,700 ألف بالغ فى الولايات المتحدة باستخدام "مقياس الاكتئاب "بين الجنسين والتى تضمنت أعراض الاكتئاب المعترف بها على نطاق واسع مثل الحزن واليأس، حيث وجد أن 30,6 % من الرجال ونحو 33,3 % من النساء قد عانين من نوبات الاكتئاب فى مرحلة ما من مراحل حياتهم.

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