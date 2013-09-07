كوب من الحليب يوميا أثناء الحمل يحمى الأطفال من الإصابة بالسكر

أظهرت دراسة حديثة أن الأطفال الذين كانت أمهاتهم يحرصن على شرب كوب واحد من الحليب يوميا، أثناء الحمل يكتسبون طولا أكثر من أقرانهم الذين كانت أمهاتهم لا يفعلن ذلك.

وتابع فريق من خبراء التغذية من عدة دول وهى "أيسلندا والدنمارك والولايات المتحدة" مجموعة من الذين ولدوا فى نهاية الثمانينات، فوجدوا أن طولهم خلال فترة المراهقة ارتبط بشكل مباشر بكمية الحليب التى كانت تستهلكها أمهاتهم أثناء الحمل.

وتتبع خبراء التغذية مجموعة من الأطفال الذين ولدوا لأكثر من 800 امرأة فى الدنمارك عامى 1988 و1989 بعد معرفة كمية الحليب الذى استهلكته الأمهات خلال الحمل، وتم قياس وزن وطول الأطفال بعد الولادة مباشرة ثم متابعتهم على مدار 20 عاما.

وأظهرت النتائج أن المراهقين من الجنسين كانوا أكثر طولا بشكل عام، إذا كانت أمهاتهم قد تناولن كوبا واحدا يوميا من الحليب خلال الحمل، مقارنة بالأطفال المولودين لنساء تناولن أقل من هذه الكمية.

كما أشار الباحثون أيضا إلى أن هؤلاء الأطفال ظهر لديهم فى نهاية مرحلة المراهقة مستويات أعلى من الأنسولين فى مجرى الدم، وهو ما يوحى بانخفاض خطر إصابتهم بمرض السكر من النوع الثانى.