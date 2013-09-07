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مديرية أمن المنوفية تشن حملة اعتقالات في صفوف قيادات الإخوان على خلفية أحداث عنف

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مديرية أمن المنوفية تشن حملة اعتقالات في صفوف قيادات الإخوان على خلفية أحداث عنف مديرية أمن المنوفية تشن حملة اعتقالات في صفوف قيادات الإخوان على خلفية أحداث عنف

كتب : محمود الحصري وسحر عون منذ 52 دقيقة

شنت مديرية أمن المنوفية حملة أمنية مكبرة، مساء أمس، لضبط عدد من القيادات الاخوانية المطلوبة أمنيا بقرار من النيابة العامة فى الأحداث التي شهدتها البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والبالغ عددهم 30، فيما تمكنت القوات من ضبط اثنين اليوم بخلاف ال12 اللذين تم إلقاء القبض عليهم فى وقت سابق.

من جانبه، قال مصدر بجماعة الإخوان إن قوات الأمن ألقت القبض على كل من الدكتور هشام فايد الطبيب بمستشفى الهلال بشبين الكوم، والدكتور إبراهيم مطاوع صيدلي؛ كما قامت بمداهمة منازل كل من المهندس عبد المعطى النادرى أمين صندوق نقابة المهندسين بالمنوفية، وحمدي مجاهد أمين عام نقابة المعلمين، والدكتور عبد الله النحاس مدير مستشفى المواساة الإسلامى، وفتحي السروى مدير نقابة الأطباء، وطارق يونس وطارق الشريف وجميعهم كانوا غير متواجدين بمنازلهم.

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