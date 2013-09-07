ضبط عاطل بحوزته 30 كيلو بانجو في البحر الأحمر

كتب : صلاح عبدالله وإيهاب العجمي منذ 15 دقيقة

تمكنت مباحث قسم شرطة أول الغردقة من ضباط عاطل بحوزته 30 كيلوجراما من مخدر البانجو قبل ترويجها، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من الرائد محمد توفيق رئيس مباحث قسم أول الغردقة، يفيد ورود معلومات بترويج عاطل المخدرات، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد أحمد صادق مدير المباحث، والعقيد عاصم الشريف مفتش مباحث القسم، وتم مداهمة منزل المتهم بمنطقة زرزارة، وتمكن النقيب محمد مجدي معاون مباحث القسم، من ضبط المدعو النجار م. (عاطل - يقيم بحي زرزارة بالغردقة)، وبحوزته 15 لفافة من مخدر البانجو وعدد من أقراص الترامادول المخدر ومبالغ مالية و3 هواتف محمولة.

واعترف المتهم بحيازته للكميات المذكورة بقصد الإتجار، فقام فريق البحث باتخاذ الإجراءات اللازمة وعرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق معه.