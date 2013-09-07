"6 أبريل" تنظم وقفة تضامنية مع الناشط هيثم محمدين غدا أمام "الصحفيين"

كتب : ربيع ممدوح منذ 41 دقيقة

أعلنت حركة شباب 6 ابريل "الجبهة الديمقراطية، عن تضامنها الكامل مع الناشط هيثم محمدين عضو حركة الأشتراكيين الثوريين والناشط الحقوقى والعمالى، الذى تم اعتقاله أمس بالسويس، بناء على طلب الأمن الوطنى، أثناء توجهه للتضامن مع قضية العمال المعتصمين.

وأكد مصطفى الحجرى المتحدث الإعلامى للحركة، أإعلان تضامنهم مع هيثم والاشتراكيين الثوريين، "أمام ما حدث له من اعتقال تم بأمر الأمن الوطنى بادعاء ساذج وواهٍ بأنه ينتمى لتنظيم سرى, رغم أن الاشتراكيين الثوريين حركة معلنة للجميع ومواقفها وآرائها معلنة للرأى العام، ويسهل الانضمام اليها لأى شخص مثلها مثل 6أبريل وغيرها من الحركات, وأن هيثم كان من أكثر من ناضلوا وواجهوا كلا من نظامي مبارك والإخوان ووقف أمامهم وساهم فى إسقاطهم".

وأكد الحجري أن الحركة "لن تقبل بما حدث له من اعتقال فجج نظرا لمواقفه الثورية ولمحاولة توصيف الاشراكيين الثوريين بتنظيم سري، والذى يأتى تزامنا مع محاولات الهجوم على 6 أبريل وحملة تشويهها والمطالبة بحلها، والتى أوضحنا سابقا أنها حملة ممنهجة للقضاء على كل الثوار وتشويههم, وأنه من غير المسموح لنا السكوت على مثل تلك الإجراءات والمحاولات لعودة الدولة الأمنية مرة أخرى، وأساليبها التى ثار الشعب عليها", مشيرا إلى تنظيم وقفة غدا السبت الساعة 12 ظهرا للتضامن مع هيثم والمعتقلين من الصحفيين أمام نقابة الصحفيين ودار القضاء العالى.