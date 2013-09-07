غلق باب الترشح لـ«البلدي» على 65 مرشحاً و5 مرشحات

| كتب محمد أنور و علي العلاس |

> أغلقت الإدارة العامة لشؤون الانتخابات أبوابها بشكل نهائي أمام المواطنين بعد أن استمرت في استقبال المرشحين عشرة أيام متتالية، حيث تقدم ستة مرشحين بأوراق ترشحهم أمس وهو العاشر والاخير من فتح باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي الـ11.> وبلغ مجموع عدد المرشحين منذ فتح باب الترشح 70 مرشحا بينهم خمس مرشحات، وطبقا لقانون الانتخاب سيكون الـ20 من سبتمبر الجاري آخر يوم للانسحاب من هذه الانتخابات المقرر اجراؤها في 28 الجاري.> وعلى هامش التسجيل، قال مرشح الدائرة الرابعة زكريا الشماع إن ما يريد قوله في يوم ترشحه لانتخابات المجلس البلدي هو ثلاث رسائل، «الأولى تهنئة لوزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة لانه الرجل المناسب في المكان المناسب، والثانية أشير فيها إلى أن حلول القضية الإسكانية والمرورية ورؤية صاحب السمو في تحويل الكويت إلى مركز مالي وإداري تكمن في تعديل المخطط الهيكلي للكويت، اما الاخيرة فأوجهها إلى الناخب الكويتي، وأقول له صوتك أمانة، وعليك أن تختار المرشح المناسب من أجل المرحلة المقبلة».> بدوره، قال مرشح الدائرة الثانية مصطفى الجعفر إن «هناك الكثير من القضايا التي أسعى إليها من خلال ترشحي وأهمها القضية الإسكانية والمرورية والنظافة، وتجميل الشوارع والمناطق السكنية»، لافتا إلى أن «هناك قضايا أخرى لدي لها الكثير من الحلول مثل قضايا المباني المتهالكة التي ينبغي أن تتم إزالتها، إضافة إلى وضع حلول لشوارع العاصمة الضيقة».> من ناحيته، بين عادل عباس خان مرشح الدائرة الثانية، أن «الآونة الأخيرة شهدت انتشار المواد الغذائية الفاسدة، وأصبحت متواجدة داخل أغلب الجمعيات التعاونية، لذلك لابد من وضع حد لهذه الظاهرة التي تهدد أرواح الناس»، موضحا ان «تلوث البيئة الكويتية لا يجد من يهتم بمواجهته، إضافة إلى ذلك لا توجد لدينا بيئة بحرية، ونسمع عن إزالة لبعض المناطق مثل سكراب أمغرة منذ سنوات، ولا نجد شيئا على أرض الواقع، وهناك مشاريع تعمل الدولة على إنشائها مثل مشروع دوار الأمم المتحدة الذي حدد له 4 سنوات للانتهاء منه، لذلك لابد أن نفعل دور المجلس البلدي من أجل الإسراع بالانتهاء من تلك المشاريع والقضاء على المشاكل التي أصبح الجميع يعاني منها مثل المشكلة المرورية».> وأشار إلى أن «الدول المجاورة تتقدم وتسعى إلى تقليص المدد الزمنية للمشاريع من خلال زيادة الشركات العاملة في تلك المشاريع، وهذا لا يحدث في الكويت»، لافتا إلى أن «هناك حديثاً عن إنشاء 170 ألف وحدة سكنية في المطلاع، وهذا الأمر سيقف في وجهه التجار أصحاب العمائر السكنية الذين يستفيدون من وجود الأزمة الإسكانية في البلاد، لذلك لابد أن يضع المجلس البلدي حلولا للكثير من تلك المشاكل».

أسماء مرشحي «البلدي» في الدوائر العشر

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> الدائرة الأولى

>• توفيق حسن بوعليان

> • حسن علي حسن كمال

> • جاسم صالح الجدي

> • ياسر جمعة حاي

> • حامد سعود العميري

> • محمد احمد عاشور

الدائرة الثانية

>• مهلهل ناصر الخالد

> • ناصر حمد الوقيان

> • وليد سالم البرجس

> • أنور عبد المحسن الشرهان

> • عبد السلام محمد عبد الجليل

> • ناصر عبد الرحمن المانع

> • عادل عباس خان

> • مصطفى علي الجعفر

الدائرة الثالثة

>• خالد عبد الله الماص

> • شاكر جاسم الياسين

> • عبد العزيز جاسم الشمروخ

> • عبد العزيز عبد الله التويجري

> • عبد اللطيف حمد العبد الجليل

> • فيصل عبد الله المسعود

> • أماني خليل الصالح

> • فهد عبد العزيز الصانع

> • عزيزة ابراهيم المفرج

> • جمال ابراهيم الهويدي

> • صالح علي العمران

الدائرة الرابعة

>• نبيل حسين العمر

> • احمد حسن الفارسي

> آحمد محمد بويابس

> • عبد العزيز سعد المنيفي

> • علي غلوم أشكناني

> • فيصل عبد المجيد حسين

> • عبد الله احمد الكندري

> • ناصر علي بلوشي

> • خالد عبد الرحمن الصقر

> • أنور محمود مال الله

> • فيصل سعد البوص

> • ساير عطية الحمدان

> • عبد العزيز عبد الله الخلف

> • فيصل محمد التناك

> • صالح محمد السلمي

> • زكريا يحيى الشماع

الدائرة الخامسة

>• حامد محمود خشاوي

> • محمد عبد الله طالب

> • يوسف فهد الغريب

> • ايمان محمد الخباز

> • بدرية غريب ذياب

> • حسين علي تقي

> • محمد فالح الدوسري

الدائرة السادسة

>• احمد جديان الرشيدي

> • أنس عبد الرحمن المحطب

> • خالد ناصر العتيبي

> • بدر سحاب المويزري

الدائرة السابعة

>• دغيم سرحان الرشيدي

> • نايف بدر المطيري

الدائرة الثامنة

>• عبد العزيز جعفر المطوع

> • عبد الكريم زيد الجباري

> • مشاري محمد المطوطح

> • حسين حزام السعيدي

> • عارف دليم الماجدي

> • سعيد حسن العجمي

> • غضون خلف الحربي

الدائرة التاسعة

>• سامي عمار العميرة

> • مانع فهد العجمي

> • فاضل أسد علي

> • مبارك فيحان المطيري

> • بدر جاسم العطية

الدائرة العاشرة

>• طلال فهد المطيري

> • عادل سالم الميع

> • دخيل عبد الله الهاجري

> • نايف علي العنزي