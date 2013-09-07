السفير الكندري: المواطن المحرر من الخطف في الفيليبين يعود اليوم

كونا- قال سفير دولة الكويت لدى الفيليبين وليد الكندري، ان السفارة تسلمت المواطن الكويتي أحمد الكندري من السلطات الفيليبينية أمس، بعد الانتهاء من التحقيقات اللازمة معه حول ملابسات عملية اختطافه في العاصمة مانيلا.

>وقال السفير الكندري في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الكويتية «كونا»، ان المواطن احمد الكندري الذي اطلق سراحه يوم الاربعاء الماضي، سيعود اليوم الى البلاد سالما معافى، ليكون بين اهله وذويه.

> واعرب عن تقديره وشكره للجهود التي بذلها وزير الخارجية الفيليبيني ألبرت ديل راسيريو والسلطات المعنية في مانيلا، بالتنسيق وبالتعاون مع السلطات الكويتية لاطلاق سراح المواطن الكويتي.

> وثمن في هذا الصدد الدور الذي قام به نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ووكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله، والقيادات الامنية في وزارة الداخلية الكويتية، من اجل اطلاق سراح المواطن المختطف وتأمين سلامته.

> وحث المواطنين الكويتيين على اهمية التواجد في الاماكن العامة والآمنة عند سفرهم الى الفيليبين وابلاغ سفارة الكويت عند حدوث اي مشكلة تصادفهم حفاظا على سلامتهم.

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