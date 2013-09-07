«عمومية» جمعية الفردوس التعاونية أقرت التقريرين المالي والإداري

| كتب سعيد عبدالقادر |

>أقرت الجمعية العمومية في جمعية الفردوس التعاونية التقريرين المالي والإداري، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومندوبي الشؤون والداخلية وعدد من المساهمين الكرام الذين أعربوا عن ارتياحهم للنتائج المالية المحققة والارباح التي عادت إلى الجمعية بعد انقطاع دام أكثر من 3 سنوات. وكان من اللافت للانتباه الارتياح الشديد الذي بدا على وجوه المشاركين في الجمعية العمومية واستعادة الثقة من جديد من خلال العودة إلى أحضان المساهمة في جمعية الفردوس التعاونية بعد انسحاب أعداد من المساهمين بسبب النتائج المالية غير الجيدة التي منيت بها الجمعية في الأعوام الماضية.>وكان مجلس الإدارة قد قام خلال الفترة السابقة بإجراءات ووضع خطة تسويقية واجتماعية استطاعت تغيير الخارطة المالية والخدمية في جمعية الفردوس، ما دفع المساهمين الكرام المشاركين في الجمعية العمومية إلى المطالبة باستمرار المجلس، ودوام تحقيق أفضل النتائج على جميع المستويات.