المرصد للإعلام والقانون بالإسماعيلية يستنكر القبض على أبودراع ومحمدين

أكد مركز المرصد للإعلام والقانون، فى بيان صحفى، أنه يدين وبشدة كل الملاحقات والمحاكمات العسكرية التى تمت لبعض الصحفيين والنشطاء الحقوقيين، عقب ثورة 30 يونيو، وآخرهم الزميلين الإعلامى أحمد أبودراع مراسل المصرى اليوم بشمال سيناء، والمحامى العمالى هيثم محمدين، مؤكدا على حق كل إنسان فى أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى، وأن المحاكمات العسكرية للمدنيين تفتقد لأبسط قواعد العدالة الإنسانية التى نصت عليها الأعراف والدساتير والميثاق الدولى لحقوق الإنسان.

وناشد الإعلامى عادل عبد الله المنسق العام للمركز، الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الذى انحاز لثورة 30 يونيو وحاز على حب المصريين بسبب ذلك، بأن يستمر فى العمل على تحقيق أهداف الثورة، وأبرزها إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنين دون استثناء، وأن يصدر قرار فورى بالإفراج عن الزميلين وكافة المدنيين المحولين للقضاء العسكرى، وتحويل من يثبت عليه أى تهمة لقاضيهم الطبيعى، خاصة وأن استمرار ذلك الأمر كفيل بفقدان شعبية الجيش المصرى العظيم التى زادت فى قلوب المصريين عقب ثورة 30 يونيو.

وأكد عبد الله أن المركز سيشارك فى كافة الوقفات الاحتجاجية، التى دعت إليها بعض القوى السياسية والإعلامية التى دعت للتضامن مع الزميلين، وإلغاء كافة المحاكمات العسكرية للمدنيين دون أى استثناء.