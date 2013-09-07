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إصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح_الإسكندرية

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إصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح_الإسكندرية إصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح_الإسكندرية

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، مساء أمس الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة بالكيلو 50 على طريق مطروح الإسكندرية الساحلى، وتم نقلهم لمستشفى رأس الحكمة للإغاثة والطوارئ للعلاج.

تلقى اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، إخطارا من قسم شرطة مطروح، بانقلاب سيارة ملاكى على طريق مطروح الإسكندرية، وإصابة 5 أشخاص بكدمات وسجحات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، وهم عصام إسماعيل بيومى ( 48 سنة ) , وأبنائه الأربعة علاء ( 16 سنة )، وعلياء ( 15 سنة )، وحسام ( 6 سنوات )، وجودى ( شهرين ) وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة.

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