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تعليم السويس: انتهينا من خطة تأمين المدارس بالتنسيق مع الشرطة

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تعليم السويس: انتهينا من خطة تأمين المدارس بالتنسيق مع الشرطة تعليم السويس: انتهينا من خطة تأمين المدارس بالتنسيق مع الشرطة

قال أيمن فهمى المستشار الإعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس، عبر بيان صدر مساء الجمعة، إن المديرية أنهت استعدادها للعام الدراسى الجديد، والذى يبدأ 21 أغسطس، بوضع خطة تأمين التلاميذ وجميع بقطاع التعليم والبالغ عددهم 380 مدرسة من مختلف المراحل التعليمية، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن السويس.

وأضاف أنه تقرر منع تواجد البائعة الجائلين وتوفير دوريات أمنية حول المدارس، وخصوصاً مدارس البنات لمنع المعاكسات، وكذلك التأكد على وسائل الإطفاء وتفعيل خطط الطوارئ ووضع خطة إخلاء بين إدارات المدارس ومسئولى الأمن بالمدارس والمديريات على أن يحدد مسلك الهروب ويتم التدريب عليها عملياً.

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مصر 365