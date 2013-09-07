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القبض على عاطل بحوزته 30 كيلو جرام بانجو بالغردقة

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القبض على عاطل بحوزته 30 كيلو جرام بانجو بالغردقة القبض على عاطل بحوزته 30 كيلو جرام بانجو بالغردقة

تمكنت مباحث قسم أول الغردقة من القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر البانجو تزن حوالى 30 كجم كان يستعد لتوزيعها بالغردقة.

وكانت مباحث قسم أول الغردقة، بإشراف المقدم عاصم الشريف مفتش مباحث قسم أول، بتوجيهات من العميد أحمد صادق مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر لضبط الخارجين على القانون ومكافحة الجريمة بشتى صورها، وأسفر عن ضبط المتهم ويدعى النجار "30 عاماً" بدون عمل.

وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة وعمل مراقبة سرية للمتهم لضبطه متلبساً ورصد جميع تحركاته وبحوزته 15 لفافة من نبات البانجو وعدد 3 هواتف محمول يستخدمها فى الاتصال بعملائه.

وتحرر المحضر اللازم وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365