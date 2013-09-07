صحصاح يطالب بإعادة السبيعى ليلعب باسم مصر بدلاً من الكويت

طالب أشرف السعيد صحصاح، عضو الاتحاد العام لغرفة السياحة، وزيرى الشباب والرياضة بإعادة ممدوح محمد حسن السبيعى الشهير بـ"رامى السبيعى"، من أبناء قرية السبايعة مركز بلطيم بكفر الشيخ، بطل كمال الأجسام العالمى الحاصل على بطولة أمريكا المفتوحة فى هذه اللعبة، وهو ضمن 9 أبطال فى العالم ببطولة كمال الأجسام، ليلعب باسم مصر بدلاً من أن يلعب باسم الكويت الشقيق .

وأضاف صحصاح، أن رامى السبيعى يستعد لمنافسات بطولة مستر أولمبيا 2013 وتقام فى السادس والعشرين من شهر سبتمبر الحالى لمدة ثلاثة أيام حتى التاسع والعشرين، بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذه البطولة هى الأقوى فى العالم، ويعتبر السبيعى الوحيد الذى تم ترشيحه لهذه البطولة هذا العام، وهو يعلب باسم الكويت الشقيقة لأنها وفرت له ما لم توفره مصر، وهذا كارثة.

وأشار صحصاح، إلى أن رامى السبيعى حصل على المركز الأول فى بطولة كمال الأجسام للوزن الثقيل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعدما تغلب على منافسه الأمريكى "فيكتور مارتيز" فى المباراة التى أقيمت يوم 5 مايو الماضى، ولعب رامى لنادى أكسجين الكويتى، وحصل على بطل الأبطال فى البطولة التى لم يحصل عليها أى لاعب مصرى من قبل، كما حصل على بطولة مستر أولمبيا للهواة.

وأشار صحصاح، إلى أن رامى حصل على البطولة الرابعة بطولة قطر الذهبى، وهى بطولة عالمية أيضاً "بطل الأبطال"، وحصل على المركز الأول فى البطولة الخامسة بطولة نيويورك للمحترفين، وهى أيضاً لم يحصل عليها أى لاعب مصرى أو عربى من قبل، ومن المنتظر أن يشارك "رامى" فى البطولة القادمة مستر أولمبيا للمحترفين.

وتساءل صحصاح: أبعد كل ذلك لا يمثل رامى مصر فى أى بطولة من البطولات؟ واستطرد: لذا أطالب وزير الرياضة طاهر أبوزيد وهو بطل مصر وهو يعلم معنى البطولة، وكذلك المستشار محمد عزت عجوة بتكريم رامى السبيعى فى محافظته كفر الشيخ.