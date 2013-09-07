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الجيش الحر: الشعب السوري سيُترك وحيدا حال عدم ضرب النظام عسكريا

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الجيش الحر: الشعب السوري سيُترك وحيدا حال عدم ضرب النظام عسكريا الجيش الحر: الشعب السوري سيُترك وحيدا حال عدم ضرب النظام عسكريا

كتب : أ ش أ السبت 07-09-2013 00:09

قال رئيس أركان الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس، إن هناك دلالات على أن الكونجرس الأمريكي قد لا يوافق على الضربة العسكرية المحتملة ضد النظام السوري.

وأوضح إدريس في تصريحات مقتضبة لقناة "العربية" أمس، أن عدم مصادقة الكونجرس على ضربة عسكرية تعني أن الشعب السوري سيُترك وحيدا في وجه النظام.

وبشأن سيطرة الجيش الحر على قرية معلولا ذات الغالبية المسيحية في ريف دمشق، أوضح أن النظام يبث معلومات لتصوير نفسه أنه حامي الأقليات في سوريا، داعيا فصائل الجيش الحر للدفاع عن كل السوريين بشتى فصائلهم.

يذكر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما فشل في الحصول على تأييد مجلس الأمن الدولي للتدخل العسكري ضد النظام السوري، بسبب معارضة روسيا التي تتمتع بحق النقض "فيتو"، ويسعى للحصول على موافقة الكونجرس على هذه الخطوة.

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