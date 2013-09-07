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نقابة الصحفيين تطالب بتوضيح الاتهامات الموجهة لأحمد أبو دراع ومحسن راضي

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نقابة الصحفيين تطالب بتوضيح الاتهامات الموجهة لأحمد أبو دراع ومحسن راضي نقابة الصحفيين تطالب بتوضيح الاتهامات الموجهة لأحمد أبو دراع ومحسن راضي
وتؤكد أنها تتابع قضيتي الزميلين وكلفت محاميها بمتابعة التحقيقات

كتب : أ ش أ منذ 21 دقيقة

أعربت نقابة الصحفيين عن قلقها إزاء واقعتي القبض على الزميلين محسن راضي عضو النقابة، وأحمد أبو دراع مراسل جريدة "المصري اليوم" في سيناء، الذي أحيل إلى النيابة العسكرية.

وطالبت النقابة في بيان أصدرته مساء أمس، السلطات المعنية بالكشف عن الاتهامات الموجهة إلى الزميلين، وأن يمثلوا أمام قاضيهم الطبيعي، كما طالبت بضرورة تسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين، وألا يكون ممارستهم لعملهم المهني ذريعة للقبض عليهم.

وأكدت النقابة أنها تتابع قضيتي الزميلين منذ أن وصلتها أنباء القبض عليهما، وكلفت محاميها بضرورة متابعة التحقيقات بحضور أحد أعضاء مجلسها، سواء في قضية محسن راضي باعتباره عضوا بالنقابة، أو أحمد أبو دراع، تأكيدا لالتزام النقابة ومجلسها الحالي بمتابعة قضايا الصحفيين غير النقابيين.

واستنكرت بشدة نشر بعض المواقع الإلكترونية صورة أبو دراع ضمن عدد من المواطنين باعتبارهم إرهابيين تم القبض عليهم، مشددة على الزملاء بضرورة الالتزام بالمعايير المهنية لتوجيه الاتهامات للمواطنين قبل التحقيق القضائي معهم وثبوت التهم بحقهم.

وأكدت النقابة أن حرية الصحفيين خط أحمر لا يمكن لأي جهة مهما كانت تجاوزه، كما أكدت رفضها الكامل لأي تضييق أو إجراءات خارج إطار القانون ضد الصحفيين، مشددة ثانية على مطالبها بمنع الحبس في قضايا النشر، وضرورة مثول المواطنين وفي القلب منهم الصحفيين أمام قاضيهم الطبيعي، ورفضها إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية.

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