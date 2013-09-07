أخبار عاجلة

القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

اليزل: محاولة اغتيال وزير الداخلية كانت "مرصودة".. وهناك اتصالات يومية بين "الإخوان" والحكومة

Google+ Print
اليزل: محاولة اغتيال وزير الداخلية كانت "مرصودة".. وهناك اتصالات يومية بين "الإخوان" والحكومة اليزل: محاولة اغتيال وزير الداخلية كانت "مرصودة".. وهناك اتصالات يومية بين "الإخوان" والحكومة
مرسي خطط لمنح "حماس" 40 كيلو متر من أرض سيناء.. وأوباما سيعلن ضرب سوريا الثلاثاء

كتب : محمد عاشور منذ 19 دقيقة

قال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الإستراتيجي، إن هناك ثلاثة من تنظيم الإخوان مكلفين بالاتصال بصورة شبه يومية ومباشرة مع مسؤولين في الحالية.

وأضاف اليزل، خلال لقائه ببرنامج "القاهرة اليوم"، أن الأجهزة الأمنية رصدت منذ فترة محاولة لاغتيال وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، مشيرا إلى أن الفريق أول عبدالفتاح أرسل لوزير الداخلية سيارته وأحبطت المحاولة الأولى، مضيفا أن أسلوب محاولة اغتيال وزير الداخلية يحتمل أن يكون له أصابع خارجية؛ لأن قوة العبوة الناسفة جديدة على المشهد المصري.

وعن الأزمة السورية قال اليزل، إن هدف أمريكا ليس القضاء على نظام بشار الأسد، وإنما إضعاف الجيش السوري وتقسيم سوريا لصالح إسرائيل.

وأكد اليزل أن الجيش المصري رقم 10 على مستوى العالم، والجيش الإسرائيلي التاسع مكرر، مشيرا إلى أن هذا الترتيب من مراكز بحثية كثيرة عالمية، وتابع "أوباما سيعلن عن عملية ضرب سوريا يوم الثلاثاء المقبل".

وقال الخبير الإسرائيلي، إن نظام محمد مرسي كان يستهدف إعطاء 40 كيلو متر مربع من أرض سيناء لحركة حماس، وبدأ بتنفيذ هذا المخطط، إلا أن الضغط الشعبي منع ذلك، مشيرا إلى أن هذا المخطط بدأ بالإعلان عن منطقة تجارة حرة، ثم يتم الإعلان عن مخيم للاجئين الفلسطينيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية