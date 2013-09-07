اليزل: محاولة اغتيال وزير الداخلية كانت "مرصودة".. وهناك اتصالات يومية بين "الإخوان" والحكومة

مرسي خطط لمنح "حماس" 40 كيلو متر من أرض سيناء.. وأوباما سيعلن ضرب سوريا الثلاثاء

كتب : محمد عاشور منذ 19 دقيقة

قال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الإستراتيجي، إن هناك ثلاثة من تنظيم الإخوان مكلفين بالاتصال بصورة شبه يومية ومباشرة مع مسؤولين في الحكومة الحالية.

وأضاف اليزل، خلال لقائه ببرنامج "القاهرة اليوم"، أن الأجهزة الأمنية رصدت منذ فترة محاولة لاغتيال وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، مشيرا إلى أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي أرسل لوزير الداخلية سيارته وأحبطت المحاولة الأولى، مضيفا أن أسلوب محاولة اغتيال وزير الداخلية يحتمل أن يكون له أصابع خارجية؛ لأن قوة العبوة الناسفة جديدة على المشهد المصري.

وعن الأزمة السورية قال اليزل، إن هدف أمريكا ليس القضاء على نظام بشار الأسد، وإنما إضعاف الجيش السوري وتقسيم سوريا لصالح إسرائيل.

وأكد اليزل أن الجيش المصري رقم 10 على مستوى العالم، والجيش الإسرائيلي التاسع مكرر، مشيرا إلى أن هذا الترتيب من مراكز بحثية كثيرة عالمية، وتابع "أوباما سيعلن عن عملية ضرب سوريا يوم الثلاثاء المقبل".

وقال الخبير الإسرائيلي، إن نظام محمد مرسي كان يستهدف إعطاء 40 كيلو متر مربع من أرض سيناء لحركة حماس، وبدأ بتنفيذ هذا المخطط، إلا أن الضغط الشعبي منع ذلك، مشيرا إلى أن هذا المخطط بدأ بالإعلان عن منطقة تجارة حرة، ثم يتم الإعلان عن مخيم للاجئين الفلسطينيين.