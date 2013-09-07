رابطة "حماة الإيمان" القبطية ترد على الانتقادات الموجهة لها

كتب : ميشيل عبدالله الجمعة 06-09-2013 21:53

أصدرت رابطة "حماة الإيمان" القبطية المصرية بيانًا اليوم، طرحت فيه عددًا من الأسئلة والأجوبة عليها من أجل الرد على منتقديها من الأفراد والجماعات، ولتوضيح دورها في القضايا القبطية والوطنية.

وكانت رابطة "حماة الإيمان" أعلنت أمس عن أن الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، قرر البدء في إجراءات قبول دفعة جديدة من معهد دراسات الكتاب المقدس بشبرا الخيمة، فيما أشار القمص عبدالمسيح بسيط، مدير المعهد، إلى أن المواد الدراسية المقررة لهذا العام في المعهد لا تقدم في أي مكان آخر أكاديميًا باللغة العربية إلا في هذا المعهد فقط، مضيفًا أن المعهد يقبل الدارسين بنظامي الانتساب والانتظام من جميع أنحاء العالم.