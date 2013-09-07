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نشطاء على "فيسبوك" يتداولون صورة لـ"عماد عبدالغفور" خلال مسيرة الإخوان اليوم بالإسكندرية

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نشطاء على "فيسبوك" يتداولون صورة لـ"عماد عبدالغفور" خلال مسيرة الإخوان اليوم بالإسكندرية نشطاء على "فيسبوك" يتداولون صورة لـ"عماد عبدالغفور" خلال مسيرة الإخوان اليوم بالإسكندرية

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفنى الجمعة 06-09-2013 22:35

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورة من المسيرة التى نظمها تحالف دعم الشرعية اليوم بالإسكندرية، فى إطار فعاليات جمعة "الشعب يحمى ثورته"، ويظهر فيها الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب "الوطن" السلفى، مرتديا جلبابا أبيض، بين المتظاهرين.

نشطاء علقوا على مشاركة "عبدالغفور" فى مسيرة الإخوان وحلفائهم اليوم بالإسكندرية، والتى تخللها اشتباكات بين المشاركين فيها وبين الأهالى، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين، بقولهم "لازم يشارك معاهم عشان يرد لهم الجميل، فقد كان مستشار الرئيس المعزول محمد مرسى، وكان بياخد مكافأة 20 ألف جنيه غير المرتب".

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