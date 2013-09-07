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أمن الجيزة: قنابل "خاتم المرسلين" مضادة للأفراد ومنزوعة الفتيل

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أمن الجيزة: قنابل "خاتم المرسلين" مضادة للأفراد ومنزوعة الفتيل أمن الجيزة: قنابل "خاتم المرسلين" مضادة للأفراد ومنزوعة الفتيل
تحريات المباحث ترجح تورط مسيرة إخوانية في زرع القنبلتين

كتب : جيهان عبد العزيز منذ 48 دقيقة

كشف فحص أجهزة أمن الجيزة لقنبلتين عُثر عليهما قبل قليل بجوار مسجد خاتم المرسلين بالعمرانية، أن القنبلتين مضادتين للأفراد ومنزوعتا الفتيل، وتم التعامل معهما وإبطالهما.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود فاروق نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن مسيرة ضمت قرابة 1500 من عناصر تنظيم الإخوان المسلمين مرت بتلك المنطقة بعد صلاة الجمعة، مرجحا أن يكون أحد المشاركين في المسيرة هو من وضع القنبلتين.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة عثرت على قنبلتين بجوار مسجد خاتم المرسلين، وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية للمسجد وأحاطت بالموقع واستدعت خبراء المفرقعات لفحصهما.

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