"الصحفيين" تطالب بمثول أعضائها أمام قاضيهم الطبيعى

أعربت نقابة الصحفيين، عن قلقها إزاء واقعتى القبض على كل من الزميلين محسن راضى عضو النقابة، والزميل أحمد أبو دراع مراسل جريدة "المصرى اليوم" فى سيناء، والذى أحيل إلى النيابة العسكرية.

وطالبت النقابة، فى بيان لها اليوم الجمعة، السلطات المعنية بالكشف عن الاتهامات الموجهة إلى الزميلين، وأن يمثلا أمام قاضيهم الطبيعى، كما تطالبها بضرورة تسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين، وألا يكون ممارستهما لعملهما المهنى ذريعة للقبض عليهما.

أكدت النقابة، أنها تتابع قضيتى الزميلين منذ أن وصلتها أنباء القبض عليهما، وكلفت محامييها بضرورة متابعة التحقيقات بحضور أحد أعضاء مجلسها، سواء فى قضية محسن راضى باعتباره عضواً بالنقابة، أو الزميل أحمد أبو دراع، تأكيداً على التزام النقابة ومجلسها الحالى بمتابعة قضايا الصحفيين غير النقابيين.