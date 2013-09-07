رئيس الحكومة الليبية: ما حدث فى مصر شأن داخلى

أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة على زيدان، أن زيارته إلى مصر تقتضيها المصلحة الليبية، حيث إن مصر جارة ومحاذية لليبيا بحدود طويلة ومرتبطة معها أمناً واقتصاداً وثقافة.

وقال زيدان، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الجمعة بمقر الحكومة بطرابلس، "ذهابنا إلى مصر تقتضيه المصلحة الوطنية.. فمصر جارة وتحدنا بحدود طويلة وتربطنا بها مصالح مشتركة، وإن ما حدث فى مصر يعد شأناً داخلياً لن نتدخل فيه بأى حال من الأحوال".

وأضاف "نحن حريصون على أن تكون العلاقة مع مصر مستمرة ولا تؤثر فيها المؤثرات، فليبيا ومصر تربطهما علاقات الأمن المشترك والاقتصاد والتجارة والمصاهرة ووجود الملايين من العمالة المصرية، وإن العبث أو التراخى فى تطوير هذه العلاقات غير مرغوب فيه من الطرفين".

وأكد أن لليبيا استثمارات كبيرة فى مصر بالمليارات يجب متابعتها والحفاظ عليها، هناك أراضٍ وعقارات ومرافق سياحية ومالية وجالية موجودة هناك وطلاب يدرسون فى جامعاتها واتفاقيات مختلفة وهذه كلها تعد أرضية صلبة لبناء وتطوير ودعم علاقاتنا والمحافظة عليها.

وأوضح زيدان، أن زيارته إلى مصر تفرضها مصلحة ليبيا المقدمة على كل شىء، وأنه لا يستطيع أن يرهن مصلحة ليبيا لمسائل عاطفية أو مزاجية أو انتماء، مؤكداً أن ما يحدث فى مصر من تطورات يهم المصريون وحدهم، وأننا فى ليبيا لسنا معنيين بمن يحكم مصر لأنه شأن داخلى.