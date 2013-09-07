ليبيا ترفض استقبال 18 مصريا وترحلهم إلى مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولى، الجمعة، 18 مصريًا مرحلا من ليبيا رفضت السلطات الليبية دخولهم البلاد، لعدم صلاحية تأشيرة الدخول وقامت بترحيلهم فور وصولهم.

أفادت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولى أن المرحلين وصلوا على طائرة الخطوط الليبية القادمة من طرابلس، وبمناقشتهم أفادوا أنهم بمجرد وصولهم مطار طرابلس طلبت منهم السلطات تأشيرة الدخول، وبالكشف عنها تبين أنها غير صالحة، فقامت سلطات مطار طرابلس باحتجازهم ورفضت دخولهم أراضيها وقامت بترحيلهم.

يشار إلى أن المرحلين كانوا قد سافروا من مطار برج العرب إلى ليبيا وعندما رفضت السلطات الليبية استقبالهم قامت بترحيلهم إلى مصر، ووصلوا على متن طائرة الخطوط الليبية إلى مطار القاهرة.