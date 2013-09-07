أخبار عاجلة

القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كدمة في ذراع النني لن تعيقه عن اللعب أمام غينيا

Google+ Print
كدمة في ذراع النني لن تعيقه عن اللعب أمام غينيا كدمة في ذراع النني لن تعيقه عن اللعب أمام غينيا

أثبتت الفصوصات التي أجراها محمد النني لاعب وسط بازل عقب تعرضه للإصابة في مران منتخب يوم الجمعة عن معاناته من كدمة في الذراع لن تعيقه عن المشاركة في مباراة غينيا.

ويستعد الفراعنة لمواجهة غينيا في المباراة الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة في تصفيات المونديال يوم الثلاثاء المقبل.

وسقط النني على كتفه خلال تقسيمة مران يوم الجمعة.

واضطر الجهاز الفني للمنتخب إلى نقل اللاعب سريعا إلى المستشفى من أجل إجراء أشعة على كتفه والاطمئنان عليه.

وقال طارق سليمان طبيب لـFilGoal.com: "الأشعة التي خضع لها النني أثببت تعرضه لكدمة في الذراع الأيمن".

وتابع "سيخضع النني لاختبار طبي يحدد مدى قدرته على المشاركة في مران يوم السبت، ولكن في كل الأحوال لن تعيقه الإصابة على خوض مباراة غينيا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
الدولار يستقر في البنوك المصرية

الدولار يستقر في البنوك المصرية

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم