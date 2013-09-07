كدمة في ذراع النني لن تعيقه عن اللعب أمام غينيا

أثبتت الفصوصات التي أجراها محمد النني لاعب وسط بازل عقب تعرضه للإصابة في مران منتخب مصر يوم الجمعة عن معاناته من كدمة في الذراع لن تعيقه عن المشاركة في مباراة غينيا.

ويستعد الفراعنة لمواجهة غينيا في المباراة الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة في تصفيات المونديال يوم الثلاثاء المقبل.

وسقط النني على كتفه خلال تقسيمة مران يوم الجمعة.

واضطر الجهاز الفني للمنتخب إلى نقل اللاعب سريعا إلى المستشفى من أجل إجراء أشعة على كتفه والاطمئنان عليه.

وقال طارق سليمان طبيب المنتخب لـFilGoal.com: "الأشعة التي خضع لها النني أثببت تعرضه لكدمة في الذراع الأيمن".

وتابع "سيخضع النني لاختبار طبي يحدد مدى قدرته على المشاركة في مران يوم السبت، ولكن في كل الأحوال لن تعيقه الإصابة على خوض مباراة غينيا".