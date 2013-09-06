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المعارضة الإيرانية تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية حول مجزرة "مخيم أشرف"

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المعارضة الإيرانية تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية حول مجزرة "مخيم أشرف" المعارضة الإيرانية تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية حول مجزرة "مخيم أشرف"

كتب : أ ش أ الجمعة 06-09-2013 22:05

طالبت المعارضة الإيرانية بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق وبإجراء تحقيقات محايدة وشاملة حول المجزرة التي وقعت قبل أيام في مخيم "أشرف" للاجئين الإيرانيين في العراق، والتي راح ضحيتها 52 شخصًا.

وقالت مريم رجوى، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خلال حفل تأبين لشهداء المجزرة أُقيم اليوم في باريس، إن تشكيل لجنة تقصي حقائق يعد ضرورة لمنع تكرار الجريمة "غير الإنسانية" مرة أخرى في مخيمي "أشرف" و"ليبرتي" للاجئين الإيرانيين بالعراق.

ودعت كل من الولايات المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى العمل من أجل الإفراج عن الرهائن السبع الذين تم اختطافهم خلال الهجوم الأخير "على يد قوات المالكي".

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