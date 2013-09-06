أخبار عاجلة

القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

أمير الكويت يزور واشنطن 13 سبتمبر للقاء أوباما

Google+ Print
أمير الكويت يزور واشنطن 13 سبتمبر للقاء أوباما أمير الكويت يزور واشنطن 13 سبتمبر للقاء أوباما

كتب : رويترز الجمعة 06-09-2013 22:08

قال البيت الأبيض إن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، سيلتقي بالرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن في 13 سبتمبر الجاري، لبحث قضايا تتعلق بالشرق الأوسط.

وقال البيت الأبيض، في بيان، "يتطلع الرئيس إلى إجراء مباحثات مع الأمير بشأن طائفة كبيرة من المسائل الحساسة ذات الاهتمام المشترك والتطورات المهمة في منطقة الخليج والشرق الأوسط بصورة أشمل".

تأتي هذه الزيارة فيما تبحث الولايات المتحدة توجيه ضربات عسكرية لسوريا عقب الهجمات بأسلحة كيماوية على مدنيين في 21 أغسطس ومراجعة موقف واشنطن بشأن قطع المعونات عن ، بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي وشن حملة على أنصاره من جماعة الإخوان المسلمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الدولار يستقر في البنوك المصرية

الدولار يستقر في البنوك المصرية

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم