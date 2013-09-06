أمير الكويت يزور واشنطن 13 سبتمبر للقاء أوباما

كتب : رويترز الجمعة 06-09-2013 22:08

قال البيت الأبيض إن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، سيلتقي بالرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن في 13 سبتمبر الجاري، لبحث قضايا تتعلق بالشرق الأوسط.

وقال البيت الأبيض، في بيان، "يتطلع الرئيس إلى إجراء مباحثات مع الأمير بشأن طائفة كبيرة من المسائل الحساسة ذات الاهتمام المشترك والتطورات المهمة في منطقة الخليج والشرق الأوسط بصورة أشمل".

تأتي هذه الزيارة فيما تبحث الولايات المتحدة توجيه ضربات عسكرية لسوريا عقب الهجمات بأسلحة كيماوية على مدنيين في 21 أغسطس ومراجعة موقف واشنطن بشأن قطع المعونات عن مصر، بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي وشن حملة على أنصاره من جماعة الإخوان المسلمين.