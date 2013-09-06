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وفاة شخصين إضافيين بسبب فيروس كورونا في السعودية

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وفاة شخصين إضافيين بسبب فيروس كورونا في السعودية وفاة شخصين إضافيين بسبب فيروس كورونا في السعودية

كتب : أ ف ب الجمعة 06-09-2013 22:21

توفيت سيدتان مصابتان بفيروس كورونا في ، ما يرفع عدد الوفيات جراء هذا المرض في المملكة لإلى 44، على ما لأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم على موقعها.

والسيدتان هما أجنبية (41 عاما) كانت تعمل في القطاع الصحي في الرياض، وسعودية من حفر الباطن (79 عاما) كانت تعاني من أمراض مزمنة وخالطت مريضا بالفيروس.

كما أعلنت الوزارة إصابتين مؤكدتين إضافيتين بالفيروس، ما يرفع عدد الحالات المسجلة إلى 88 في المملكة منذ ظهور المرض في سبتمبر 2012.

والمريضان سعوديان أحدهما في الـ30 من العمر وهو عامل بالقطاع الصحي في الرياض، والآخر في الـ47 يعاني من أمراض مزمنة وأصيب بعد الاختلاط بمريض يحمل الفيروس، ويعالج الاثنان في قسم العناية الفائقة.

وفي جنيف، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها رصدت وفاتين جديدتين بفيروس كورونا في تونس وقطر.

وقالت المنظمة في بيان إنها "أُبلغت بحالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا"، الأولى أشارت إليها وزارة الصحة التونسية لرجل في السادسة والستين من عمره، توفي في العاشر من مايو المضي وتم التأكد من الأمر بواسطة فحوص أجراها مختبر أمريكي، والثانية تحدثت عنها وزارة الصحة القطرية لامرأة في السادسة والخمسين كانت تعاني مشاكل صحية.

وأفادت آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية وفاة 52 شخصا حتى الآن من أصل 110 حالات مؤكدة في العالم، جراء الإصابة بفيروس كورونا، الذي يؤدي إلى مشاكل تنفسية وقصور كلوي سريع.

والسعودية هي البلد الأكثر تضررا منه في العالم.

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