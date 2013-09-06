بالفيديو - هاتريك رونالدو يقود البرتغال للتمسك بصدارة مجموعتها

تمكن المنتخب البرتغالي من تحويل تأخره بهدفين مقابل هدف إلى فوز 4-2 على مضيفتها أيرلندا الشمالية بفضل هاتريك سجله كريستيانو رونالدو ليقود منتخب بلاده لاستعادة صدارة المجموعة بعد أن فقدها لأقل من ساعات للمنتخب الروسي.

وتقدم برونو ألفيش للبرتغال في الدقيقة 21 من عمر المباراة بعد أن سدد كرة رائعة ببطن قدمه من على حدود منطقة الجزاء على الطائر، قبل أن يتعادل ماكولاي لأصحاب الأرض بعد أن ارتقى لركنية من الناحية اليمنى ووضعها برأسه في الشباك ثم أضاف وارد الهدف الثاني بعد أن اصطدمت رأسية جوني إيفانز به لتدخل شباك البرتغاليين.

ثم جاء الدور على رونالدو ليبدأ عرضه في الدقيقة 67 عندما سجل هدف التعادل برأسه من ركنية لعبت من الناحية اليمنى ثم عاد نفس اللاعب بعدها بـ10 دقائق ليضيف الهدف الثالث بنفس الطريقة ولكن مستغلا عرضية من الناحية اليسرى هذه المرة ثم اختتم رونالدو أهداف المباراة في الدقيقة 83 من ضربة حرة خادعت روي كارول حارس أيرلندا الشمالية.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد البرتغال إلى 17 نقطة محتلة صدارة المجموعة السادسة بفارق نقطتين عن المنتخب الروسي الذي لعب مباراة أقل منه.

شاهد أهداف المباراة