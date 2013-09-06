أخبار عاجلة

القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - هاتريك رونالدو يقود البرتغال للتمسك بصدارة مجموعتها

Google+ Print
بالفيديو - هاتريك رونالدو يقود البرتغال للتمسك بصدارة مجموعتها بالفيديو - هاتريك رونالدو يقود البرتغال للتمسك بصدارة مجموعتها

تمكن البرتغالي من تحويل تأخره بهدفين مقابل هدف إلى فوز 4-2 على مضيفتها أيرلندا الشمالية بفضل هاتريك سجله كريستيانو رونالدو ليقود منتخب بلاده لاستعادة صدارة المجموعة بعد أن فقدها لأقل من ساعات للمنتخب الروسي.

وتقدم برونو ألفيش للبرتغال في الدقيقة 21 من عمر المباراة بعد أن سدد كرة رائعة ببطن قدمه من على حدود منطقة الجزاء على الطائر، قبل أن يتعادل ماكولاي لأصحاب الأرض بعد أن ارتقى لركنية من الناحية اليمنى ووضعها برأسه في الشباك ثم أضاف وارد الهدف الثاني بعد أن اصطدمت رأسية جوني إيفانز به لتدخل شباك البرتغاليين.

ثم جاء الدور على رونالدو ليبدأ عرضه في الدقيقة 67 عندما سجل هدف التعادل برأسه من ركنية لعبت من الناحية اليمنى ثم عاد نفس اللاعب بعدها بـ10 دقائق ليضيف الهدف الثالث بنفس الطريقة ولكن مستغلا عرضية من الناحية اليسرى هذه المرة ثم اختتم رونالدو أهداف المباراة في الدقيقة 83 من ضربة حرة خادعت روي كارول حارس أيرلندا الشمالية.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد البرتغال إلى 17 نقطة محتلة صدارة المجموعة السادسة بفارق نقطتين عن المنتخب الروسي الذي لعب مباراة أقل منه.

شاهد أهداف المباراة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه