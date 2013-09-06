70 مرشحاً لانتخابات المجلس البلدي

أسماء 70 مرشحاً ومرشحة لانتخابات «البلدي 2013»

فيما يلي أسماء جميع من سجلوا ترشيحهم في جميع الدوائر وقد بلغ إجماليهم 70 مرشحا ومرشحة:

الدائرة الأولى:

توفيق حسن محمد حسين حسن بوعليان

حسن علي خزعل حسن كمال

حامد سعود محمد شويرد العميري

جاسم صالح عبدالمجيد صالح عيسى الجدي

ياسر جمعة احمد عبدالله حاي

محمد احمد حسن عاشور

الدائرة الثانية:

مهلهل ناصر محمد المهلهل الخالد

ناصر حمد سليمان الوقيان

وليد سالم احمد سالم البرجس

عادل عباس محمد علي خان

مصطفى علي عبدالله علي الجعفر

أنور عبدالمحسن عثمان راشد الشرهان

عبدالسلام محمد مزعل خزعل عبدالجليل

ناصر عبدالرحمن عبدالله خلف المانع

الدائرة الثالثة:

خالد عبدالله عبداللطيف الماص

شاكر جاسم يوسف جمعة الياسين

عبدالعزيز جاسم محمد الشمروخ

عبدالعزيز عبدالله إبراهيم عبدالرحمن التويجري

عبداللطيف حمد داود العبدالجليل

فهد عبدالعزيز عبدالحميد الصانع

جمال إبراهيم خضير علي الهويدي

صالح علي عمران احمد العمران

فيصل عبدالله منصور عبدالعزيز المسعود

أماني جليل هاني عبدالله الصالح

عزيزة إبراهيم عبدالعزيز المفرج

الدائرة الرابعة:

أحمد حسن عبدالله حسن الفارسي

أحمد محمد حمود صالح بويابس

عبدالعزيز سعد محمد سعد المنيفي

علي غلوم محمد عبدالله أشكناني

فيصل عبدالمجيد عبدالستار مجيد حسين

ناصر علي حسين عباس بلوشي

فيصل سعد فهد راجح فيصل البوص

زكريا يحيى السيد هاشم السيد ماجد احمد الشماع

عبدالله احمد باقر محمد علي الكندري

نبيل حسين فهد عمر العمر

أنور محمود مال الله ابراهيم مال الله

ساير عطية سالم الحمدان

عبدالعزيز عبدالله مراد راشد محمد الخلف

فيصل محمد جاسم الحافظ التناك

صالح محمد صالح السلمي

خالد عبدالرحمن إبراهيم جابر الصقر

الدائرة الخامسة:

حامد محمود عبدالرضا حسن خشاوي

محمد عبدالله محمد طالب

يوسف فهد حمد مرزوق الغريب

إيمان محمد علي محمد الخباز

بدرية غريب محمد عبدالله ذياب

حسين علي غلوم تقي

محمد فالح صغير الدوسري

الدائرة السادسة:

أحمد جديان ثعيان البغيلي الرشيدي

أنس عبدالرحمن الدخيل المحطب

خالد ناصر ردعان الردعان العتيبي

بدر سحاب المويزري

الدائرة السابعة:

دغيم دغيم سرحان الركاكة الرشيدي

نايف بدر نايف مرزوق المطيري

٭ الدائرة الثامنة:

عبدالعزيز جعفر احمد حجي عبدالله المطوع

عبدالكريم زيد متعب خليف الجباري

مشاري محمد ثواب قضاب جريدي المطوطح

حسين حزام طويرش جدوع السعيدي

عارف دليم دبوس مطلق الماجدي

سعيد حسن عبدالمانع الصوان العجمي

غصون خلف علي سعدون الحربي

الدائرة التاسعة:

سامي عمار سالم عمار العميرة

مانع فهد حسن محمد حسن العجمي

بدر جاسم محمد عبدالله العطية

فاضل أسد محمد حسين علي

مبارك فيحان فلاح حلبيد المطيري

الدائرة العاشرة:

طلال فهد منير عيد المطيري

عادل سالم فلاح علي حزام الميع

نايف علي فرج فراس العنزي

دخيل محمد ظافر الهاجري