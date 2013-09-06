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تجدد إصابة حجازي بالرباط الصليبي.. وغيابه 6 أشهر

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تجدد إصابة حجازي بالرباط الصليبي.. وغيابه 6 أشهر تجدد إصابة حجازي بالرباط الصليبي.. وغيابه 6 أشهر

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي عن غياب مدافعه المصري أحمد حجازي عن الملاعب لمدة 6 أشهر بعد أن أكد تقرير الطبيب عدم استقرار حالة ركبته اليمنى.

وكان حجازي قد غاب عن الملاعب لمدة 6 أشهر الموسم الماضي بسبب إصابته بالرباط الصليبي في ركبته اليمنى، لتعود نفس الإصابة وتضرب المدافع الدولي المصري.

فحجازي تعرض لإصابة في الركبة خلال مواجهة منتخب وأوغندا الودية أغسطس الماضي، ومن وقتها لم يلعب مع الفيولا.

وقال الطبيب مانيتي في تقريره أن ركبة حجازي غير مستقرة وتحتاج للتدخل الجراحي مرة أخرى من أجل تثبيتها مما ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر.

وتأتي إصابة حجازي قبل خوض منافسات المرحلة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2014 في نوفمبر المقبل، وكذلك بعد غلق سوق الانتقالات بأيام قليلة مما وضع فيورنتينا في ورطة.

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