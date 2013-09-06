محافظ الجيزة ينسق مع رئيس جامعة القاهرة لاستكمال إنشاء معهد الأمراض المتوطنة

نصار يخاطب "التعليم العالي" لإدراج المعهد ضمن المشروعات التي ستمولها الإمارات

كتب : محمد الأبنودي منذ 6 دقائق

قال الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة، إنه ينسق مع الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، لاستكمال تنفيذ معهد الأمراض المتوطنة بشارع الهرم، وتسهيل كافة الإجراءات لإنشاء المعهد، المتعثر تنفيذه منذ تسعينات القرن الماضي.

وأضاف عبدالرحمن أن المحافظة ساهمت بخمسة ملايين جنيه من صندوق خدمات المحافظة لسرعة إنشاء المعهد، الذي سيخدم أبناء المحافظة والوطن، مشيرا إلى أن الجيزة ستدعم تنفيذ المعهد بكافة الإمكانات المتاحة، ولن تدخر جهدا لتنفيذ هذا المشروع الضخم الذي سيخدم كافة المواطنين.

ومن جهته، أوضح الدكتور جابر نصار أنه طالب وزارة التعليم العالي بأن تدرج استكمال معهد الأمراض المتوطنة ضمن المشروعات التي ستمولها دولة الإمارات.

وأكد محافظ الجيزة أهمية إنشاء المعهد لأن الأمراض المتوطنة تمثل المشكلة الصحية الأولى في مصر والعالم العربي، وتقدر حجم الخسائر التي تلحق بالاقتصاد القومي نتيجة تراجع إنتاج المصريين المصابين بهذه الأمراض بنحو خمسة مليارات جنيه.

وأضاف أنه لا يوجد في مصر مركز علمي متخصص في الأمراض المتوطنة، وأنه بإنشاء المعهد سيكون أول معهد متخصص في مصر والشرق الأوسط.

ومن ناحيته، قال الدكتور جمال عصمت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا، إن إنشاء معهد الأمراض المتوطنة سيتكلف نحو 300 مليون جنيه، وأنه سينفذ على مرحلتين، الأولى ستتكلف 150 مليون جنيه، وتشمل استكمال إنشاء المبنى الذي تم وضع أساساته، حيث تقوم شركة المقاولون العرب حاليا باستكمال الإنشاء، وكذلك عيادات خارجية ومعامل متخصصة تشمل وحدة للمناظير وغرف عمليات ومركز للجهاز الهضمي يشمل موجات صوتية ومعمل تحاليل، بالإضافة إلى 120 سريرا ورعاية مركزة.

وأكد عصمت أن المبلغ المتاح حاليا لتمويل المشروع هو 26 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساهمة محافظة الجيزة بخمسة ملايين، مشيرا إلى أن مدة تنفيذ المرحلة الأولى ستكون ما يقرب من عام ونصف العام.

وقال إنه تم مخاطبة وزارة التعاون الدولي كي يدخل مشروع إنشاء المعهد ضمن خطة الدعم من الخارج، مضيفا أنه جار تشكيل مجلس إدارة المعهد، الذي سيضم شخصيات عامة ومسؤولين بحكم وظائفهم.