عاجل| قطع المياه عن محافظة الجيزة من 8 صباحا حتى 8 مساء الغد

كتب : محمد عاشور الجمعة 06-09-2013 22:03

قال الإعلامي خيري رمضان إنه سيتم قطع المياه عن محافظة الجيزة غدا، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، في مناطق المهندسين وشارعي فيصل والهرم وتفرعاتهما وكفر طهرمس وبولاق الدكرور وبشتيل والمريوطية.

وقال محيي الصرفي مدير العلاقات العامة بشركة المياه، إن الشركة ستعمل على إصلاح بعض الأعطال خلال هذه الفترة، لعدوم القدرة على إصلاح العطل في أوقات فرض حظر التجوال.

وناشد خيري رمضان وزير الإسكان بالتدخل والاتصال بوزارة الدفاع لأخذ تصاريح للتجول للعاملين بشركة المياه؛ ليعملوا على إصلاح العطل ليلا، بدلا من قطع المياه عن المحافظة طوال هذه المدة.