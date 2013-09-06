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وزير الإسكان: قطع المياه من 8 مساء بدلا من الصباح مراعاة لحاجة المواطنين

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وزير الإسكان: قطع المياه من 8 مساء بدلا من الصباح مراعاة لحاجة المواطنين وزير الإسكان: قطع المياه من 8 مساء بدلا من الصباح مراعاة لحاجة المواطنين

كتب : محمد عاشور منذ 33 دقيقة

قال المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان، إنه نسق مع الجهات الأمنية وقرر عدم قطع المياه من الساعة 8 صباح الغد كما كان مقررا؛ مراعاة لحاجة المواطنين للمياه.

وأوضح محلب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن" الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، أن شركة المياه ستعمل على إصلاح العطل في محبس المياه العمومي بمحافظة الجيزة بدءا من الثامنة مساء، وتابع: "سأكون متواجدا بنفسي للإشراف على إصلاح العطل"، موضحا أن قطع المياه سيكون من الثامنة مساء حتى الانتهاء من عملية الصيانة وإعادة المياه.

وأشار إلى أنه أمر بانتشار سيارات المياه في نطاق محافظة الجيزة أثناء فترة انقطاعها، لسد حاجة المواطنين.

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