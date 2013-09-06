أبوحديد يستمع لمقترحات شباب الثورة والطلاب فى التنمية الزراعية

التقى الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مساء أمس، الخميس، بوفد من شباب الثورة وممثلى اتحاد طلاب جامعات مصر ونشطاء حقوقيين، وذلك بمقر الوزارة بالدقى، لمناقشة رؤية الشباب وطموحاتهم وأفكارهم، فيما يخص مستقبل الزراعة فى مصر.

وضم الوفد إسلام نافع ومحمود عثمان ومحمود الشيخ ومنتصر حسين من شباب الأحزاب والائتلافات السياسية، ومحمود حسن وعمر رأفت من برلمان طلائع مصر، وكذلك محمد عامر ومحمود رضوان من اتحاد طلاب جامعات مصر، بالإضافة إلى عبدالله المأمون ممثلاً عن مركز الأرض لحقوق الإنسان.

وأعرب أبوحديد عن سعادته البالغة لما استمع إليه من الشباب من مقترحات بناءة ومناقشات جادة، مؤكداً أن ذلك هو المتوقع من شباب مصر، والذى يجب أن يكون لهم دور بارز فى المشاركة فى اتخاذ القرارات، ودور واضح فى المجتمع، ويجب الاستماع إلى رؤاهم وطموحاتهم والاستفادة من حماسهم للنهوض بمستقبل هذا الوطن.

مؤكداً على أن كافة المقترحات التى تقدم بها الشباب ستكون فى عين الاعتبار وسيتم دراستها بشكل جيد عن طريق لجان بالوزارة، وسيتم تطوير الأفكار والمقترحات، لإدراجها فى خطة الوزارة فى المرحلة المقبلة.

وأكد أبو حديد على حرصه على المساهمة فى علاج مشكلة البطالة فى مصر، وذلك من خلال البدء بالفعل فى عدد من مشروعات استصلاح الأراضى بالمناطق الحيوية فى مصر مثل توشكى وشرق العوينات وسيوة، مما سيوفر فرص عمل عديدة للشباب، وستساهم أيضاً فى علاج مشكلة إسكان الشباب وستغير من الخريطة العمرانية لمصر.

وأوضح أبو حديد أن مكتب تنمية أفكار ومقترحات الأبحاث الزراعية والتطبيقية، الذى أنشأه عام 2011، خلال فترة وزارته الأولى سيكون هو نقطة التواصل بين الجمهور من الشباب والباحثين والمهتمين بقطاع الزراعة والأجهزة التنفيذية بالوزارة، حيث يعمل المكتب على تجميع كافة الأفكار وعرضها على لجان من الخبراء والمتخصصين لتقييمها والتوجيه بتنفيذها أو تعديل الأفكار القابلة منها للتعديل بمشاركة صاحب الفكرة.