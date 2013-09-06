بالصور.. رحلة لـ"الإعلام السياحى العربى" لجبال فى شبة جزيرة العرب

تحتضن سلطنة عمان حالياً قافلة الإعلام السياحى العربى من أجل التعرف على جماليات السلطنة وبيئاتها السياحية المتنوعة، من خلال زيارتهم وجولاتهم التعريفية فى مسقط وصلالة، واختتمت اليوم برحلة إلى الجبل الأخضر بمصاحبة "اليوم السابع".

تميزت الرحلة إلى الجبل الأخضر بجمال الطبيعة والطقس الجميل من خلال الصعود إلى قمة الجبال التى يبلغ ارتفاعها 3000 متر، ومنها جبال الحجر، التى تتميز بتنوع منتجاتها الزراعية كالفاكهة والزهور والرمان والخوخ والمشمش واللوز والجوز والورود التى لا يمكن أن تنمو فى أى مكان آخر فى الخليج العربى عدا الجبل الأخضر، نتيجة للطقس المتميز خاصة فى هذا الوقت من العام.

والجبل الأخضر يقع فى المنطقة الداخلية بسلطنة عمان، ويعتبر أعلى الجبال فى شبة جزيرة العرب وأكبرها، حيث يبلغ ارتفاعه عشرة آلاف قدم، وليس التميز للجبل الارتفاع فقط وإنما ما يميز هذا الجبل الطبيعة الساحرة، والمناخ الممتاز حيث لا ترتفع الحرارة فى أغسطس عن 25 درجة، أما فى الشتاء فتصل إلى 8 درجات تحت الصفر.

ودعوة قافلة الإعلام السياحى تأتى من أجل تسليط الضوء على ما تتميز به السلطنة من ثراء سياحى خاصة محافظة ظفار التى أصبحت مقصدا سياحيا مميزا للعديد من الأسر الخليجية والعربية لما تمتاز به من مناخ رائع وطبيعة خلابة فى هذه الفترة من العام.. خاصة وأن لهذه القافلة دور كبير لما يقوم به أعضاء المركز العربى للإعلام السياحى لخدمة السياحة العمانية وإبراز الجوانب التراثية والسياحية فى السلطنة لتصبح وجهة للسياح العرب، خاصة وأن القطاع السياحى يعد من القطاعات الاقتصادية الواعدة نظرا لما تمتلكه السلطنة من مقومات تاريخية وحضارية وسياحية فريدة، ودور الإعلام السياحى فى إظهار هذه المقومات والترويج لها.

وأوضح أعضاء قافلة الإعلام السياحى أن القافلة تهدف إلى رسم خارطة للإعلام السياحى العربى والتعريف بالمقومات السياحية الهائلة فى السلطنة، خاصة وأنها تزخر بالعديد من مناطق الجذب السياحى والمعالم الطبيعية التى يندر وجودها فى المنطقة العربية وتكوين شراكة بين المركز العربى للإعلام السياحى والمعنيين فى السلطنة.

كما أشار أعضاء القافلة إلى أن القافلة تضم إعلاميين وصحفيين وإذاعيين من كافة أنحاء المنطقة العربية، ومن بين الدول المشاركة إلى جانب السلطنة مصر وتونس والجزائر والمغرب ولبنان والأردن والسعودية والكويت والبحرين وقطر واليمن والإمارات.



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