أخبار عاجلة

القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
استنفار أمني بمجمع محاكم سوهاج لنظر محاكمة «خلية المغارة» -
وزير التنمية المحلية يناقش قانون حماية المستهلك بمجلس الوزراء -
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة» -
السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص -
فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية -
وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك -
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -
وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد -
الدولار يستقر في البنوك المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

منظمات التعاون الإسلامى تقدم معونات لمتضررى السيول بالسودان

Google+ Print
منظمات التعاون الإسلامى تقدم معونات لمتضررى السيول بالسودان منظمات التعاون الإسلامى تقدم معونات لمتضررى السيول بالسودان

وصلت إلى مطار الخرطوم اليوم الجمعة طائرة ليبية محملة بمساعدات إنسانية شملت مواد إغاثية وصحية وإيوائية، مقدمة من منظمة الدعوة الإسلامية، لدعم المتضررين من الأسر جراء السيول والأمطار التى اجتاحت عددا من الولايات السودانية مؤخرا.

وقال نائب الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية سمير على أحمد خلال وجوده بمطار الخرطوم لاستلام المساعدات أن هذا الدعم يأتى فى إطار تحالف منظمات منظمة التعاون الإسلامى الذى يتكون من 15 منظمة ترأس دورته الحالية منظمة الدعوة الإسلامية.

وأضاف على أحمد أن هذه الطائرة هى الثانية لمتأثرى السيول بالسودان، وتحمل 30 طنا من المواد الإغاثة، وسيتوالى وصول طائرات أخرى لاحقا لاستكمال الدعم اللازم، مشيرا إلى أنه يتم توزيع المعونات الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالسودان على الأسر المتضررة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365