منظمات التعاون الإسلامى تقدم معونات لمتضررى السيول بالسودان

وصلت إلى مطار الخرطوم اليوم الجمعة طائرة ليبية محملة بمساعدات إنسانية شملت مواد إغاثية وصحية وإيوائية، مقدمة من منظمة الدعوة الإسلامية، لدعم المتضررين من الأسر جراء السيول والأمطار التى اجتاحت عددا من الولايات السودانية مؤخرا.

وقال نائب الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية سمير على أحمد خلال وجوده بمطار الخرطوم لاستلام المساعدات أن هذا الدعم يأتى فى إطار تحالف منظمات منظمة التعاون الإسلامى الذى يتكون من 15 منظمة ترأس دورته الحالية منظمة الدعوة الإسلامية.

وأضاف على أحمد أن هذه الطائرة هى الثانية لمتأثرى السيول بالسودان، وتحمل 30 طنا من المواد الإغاثة، وسيتوالى وصول طائرات أخرى لاحقا لاستكمال الدعم اللازم، مشيرا إلى أنه يتم توزيع المعونات الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالسودان على الأسر المتضررة.