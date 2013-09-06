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«مراسلون بلا حدود» تطالب بالإفراج الفوري عن مراسل «المصري اليوم» في سيناء

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«مراسلون بلا حدود» تطالب بالإفراج الفوري عن مراسل «المصري اليوم» في سيناء «مراسلون بلا حدود» تطالب بالإفراج الفوري عن مراسل «المصري اليوم» في سيناء
طالبت منظمة «مراسلون بلا حدود» بالإفراج الفوري واللا مشروط عن الصحفي أحمد أبو دراع، مراسل جريدة «المصري اليوم» وقناة «أون تي في»، الذي قبضت عليه قوات الأمن في مدينة العريش بشمال سيناء، ظهر الأربعاء الماضي. وذكرت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الصحفيين في بيان، مساء الجمعة، أن «أبو دراع» يواجه تهم نشر أخبار كاذبة عن الجيش وأخذ صور وتسجيل مقاطع عن مناطق عسكرية. وأوضحت «مراسلون بلا حدود» أنه في اليوم التالي لاعتقال «أبو دراع»، مَثُلَ أمام المدعي العام العسكري للإسماعيلية الذي أمر بوضعه رهن الاحتجاز الاحتياطي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، مشيرة إلى أنه حسب المعلومات التي استقتها، فإن «أبو دراع» مازال محتجزاً حتى الآن في الإسماعيلية. يذكر أن أحمد أبو دراع حصل على جائزة سمير قصير لحرية الصحافة لعام 2013، في فئة «المقالات التحقيقية»، عن تحقيق عن «عصابات تهريب الأفارقة وتحوّل سيناء إلى أرض للتعذيب»، الذي نُشر في 11 يوليو 2012 في جريدة «المصري اليوم». وأفادت منظمة «مراسلون بلا حدود» أن ما لا يقل عن 6 صحفيين آخرين مازالوا رهن الاحتجاز في .

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