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بالفيديو.. مظهر شاهين: «علامة رابعة ماسونية».. و«الإخوان أصلهم يهود»

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بالفيديو.. مظهر شاهين: «علامة رابعة ماسونية».. و«الإخوان أصلهم يهود» بالفيديو.. مظهر شاهين: «علامة رابعة ماسونية».. و«الإخوان أصلهم يهود»
قال مظهر شاهين، خطيب مسجد عمر مكرم، إن علامة «رابعة»، وهي علامة النصر التي يرفعها أنصار مرسي بأصابع اليد الـ4، في إشارة إلى ميدان رابعة العدوية، «ماسونية». وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين أصلها «يهودي». وأضاف «شاهين»، في برنامج «ستوديو البلد» على قناة «صدى البلد»، أن «الجمعة أصبح مُولد الجماعة الإرهابية كل أسبوع، رغم أن ربنا جعل الجمعة عيدًا للمسلمين علشان نصلي ونزور الأرحام، ويكون يومًا من الراحة النفسية». وتابع: «الإخوان ماشيين عكس الإسلام ما بيقول، الإسلام يقول يمين هما يقولوا شمال، ده تنظيم إرهابي ماسوني، وإشارة (رابعة) أنا عرفت إن أصلها ماسوني». وأكد: «لأن تنظيم الإخوان أصلهم يهود بيعملوا حركات كتير، واللون الأصفر اللي عاملينه في علامة (رابعة) ده شبه الترجيع».

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