«القابضة للشرب»: قطع المياه عن 10 مناطق بالجيزة 12 ساعة تبدأ السبت من 8 صباحًا

قال العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب، إنه سيتم قطع المياه في 10 مناطق بمحافظة الجيزة، السبت، وذلك من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً، وذلك لإجراء إصلاحات في المحطة الرئيسية لمياه الشرب في الجيزة خلال تلك الفترة. وأضاف «الصيرفي»، في مداخلة هاتفية على قناة «النهار»، أن المناطق التي ستنقطع منها المياه هي «فيصل ومتفرعاته، شارع الهرم ومتفرعاته والمريوطية والطالبية وبشتيل وجزيرة محمد والوراق وإمبابة والمهندسين والعجوزة». وبرر «الصيرفي» إجراء الإصلاحات في تلك الفترة، بسبب صعوبة تواجد العمال خلال فترة حظر التجول، مشيرًا إلى أن قيادة الجيش عندما سمحت له بالحصول على تصاريح فتكون صيغتها المكتوبة بـ«المرور من ... وإلى ...»، حسب قوله، ولفت إلى أنه لا يستطيع الحصول على تصاريح لكل السيارات التي تدخل في أعمال تلك الإصلاحات، لأنها تتحرك في مناطق متعددة، حسب تعبيره. وطالب المتواجدين في تلك المناطق السابق ذكرها بأخذ احتياطاتهم قبل قطع المياه، واختتم بقوله: «إن شاء الله ننتهي من الإصلاح قبل الموعد المحدد».

شبكةعيونالإخبارية

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