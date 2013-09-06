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حملة لغسل الشوارع ورفع المخلفات بالجيزة

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حملة لغسل الشوارع ورفع المخلفات بالجيزة حملة لغسل الشوارع ورفع المخلفات بالجيزة

شنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة حملة لغسل ورفع كفاءة النظافة والمسطحات الخضراء والدهانات بشوارع الهرم وترعة المنصورية وميدان الرماية وشارع أبو الهول السياحى ومنطقة الأهرامات بناء على توجيهات الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة.

وصرح اللواء أحمد هانى المشرف العام على الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة لليوم السابع بأنه تم التنسيق مع الشركة القائمة بأعمال النظافة المتكاملة بحى الهرم (انفيروماستر)، حيث تم أعمال النظافة من خلال فرق عمال من الهيئة بشوارع الهرم وترعة المنصورية والرماية ومنطقة الصوت والضوء وقامت فرقة الحدائق بأعمال الصيانة للمسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى بشارع الهرم وترعة المنصورية، وقامت فرقة الغسيل بأعمال الغسيل للوحات الإرشادية والأرصفة.
> وقامت فرقة الدهانات بأعمال الدهان لبلدورات الأرصفة بشارع الهرم والمنصورية وأبو الهول السياحى وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى لمنطقة الأهرامات والصوت والضوء.

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